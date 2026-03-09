ETV Bharat / state

ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ BHEL

ಬಿಎಚ್​ಇಎಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯ​ ಅಂತಿಮ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ಎನ್‌. ಎಸ್‌ ಭೋಸರಾಜು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕಾಸಸೌಧದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಎನ್​ ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 4:14 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಚ್‌ಇಎಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎನ್‌. ಎಸ್‌ ಭೋಸರಾಜು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕಾಸಸೌಧದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಡಿ, ಕ್ರೆಡೆಲ್‌ ಎಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಇಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಇಂಧನ (Green Energy) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ 'ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ'ಗಳನ್ನು (Floating Solar Plants) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಹೆಚ್‌ಇಎಲ್​ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿಕಾಸಸೌಧದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಎನ್​ ಎಸ್ ಭೋಸರಾಜು (ETV Bharat)

ಬಿಹೆಚ್‌ಇಎಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮಂಬುದಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಹೆಚ್‌ಇಎಲ್ (BHEL) ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೊಕ್ಕಸದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ : ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎನ್‌. ಎಸ್‌. ಭೋಸರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೂರಾರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಬೊಕ್ಕಸದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ (Sustainable energy sources) ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ವರದಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮರು-ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ: ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು ಅವರು, ಬಿಹೆಚ್‌ಇಎಲ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮರು - ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM) ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಲ್ (KREDL) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ (MD) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

