ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಆರು ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ - ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ!

ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

BHEEMANNA KHANDRE LIFE JOURNEY
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)
ಬೀದರ್: ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ, ಶತಾಯಿಷಿ ಡಾ.ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನೇಕ ಜನಪರ ಮತ್ತು ಜೀವಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪಾಲಿನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಖಂಡ್ರೆ ಮನೆತನವೆಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರಿವಾರ. ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಜನ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಖಂಡ್ರೆ ಪರಿವಾರ ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮಾದರಿಯೇ ಸರಿ. ಏಳೆಂಟು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನರ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೇ ಪರಿವಾರ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಎಂತಹದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

BHEEMANNA KHANDRE LIFE JOURNEY
ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)

ಜನರ ಋಣ ತೀರಿಸಿವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ; ಜನರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಋಣ ತೀರಿಸಿವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರಿತಿರುವ ಈ ಪರಿವಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೇ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. 1936ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ತೆರೆದು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗದಿರುವುದು, ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ.

BHEEMANNA KHANDRE LIFE JOURNEY
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)

ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ಖಂಡ್ರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಂಜಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಸಾವಿರಾರೂ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಖಂಡ್ರೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಖಂಡ್ರೆ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪರಿವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.

BHEEMANNA KHANDRE LIFE JOURNEY
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)

ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು: 40-50ರ ದಶಕಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಿಳಿದ ಡಾ.ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ದಂತ ಕಥೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗಡಿ ಭಾಗದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನೆ, ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ, ರೈಲ್ ರೋಕೋದಂತಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಚಳವಳಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ.ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಸಕರಾಗಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

BHEEMANNA KHANDRE LIFE JOURNEY
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)

1946 - 47 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ (ಹೈದರಾಬಾದ್) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿ, ನಡೆಸಿ ಈ ಭಾಗ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 1949 - 50 ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ನರೇಂದ್ರದೇವ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ, ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ, ಅಶೋಕ ಮೇಹ್ತಾ ಸೇರಿ ಹಲವರ ಪ್ರಭಾವ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು.

BHEEMANNA KHANDRE LIFE JOURNEY
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)

1953ರಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ: 1953 ರಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಬೀದಿದೀಪ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. 1957-58 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ-ಔರಾದ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪರಾಭಗೊಂಡರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಜಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಮೇಹ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಜಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. 1967, 1978, 1983ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದರು. 1988ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವರು 1994ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಡಿಪೋ, ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು.

BHEEMANNA KHANDRE LIFE JOURNEY
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶತಾಯುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ (ETV Bharat)

