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ಟೆರೆಸ್​​ ಮೇಲೆ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹75 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭರತ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ತಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

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ಟೆರೆಸ್​​ ಮೇಲೆ ಏಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 4:32 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ, ಅಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಹಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಭರತ್ ಎ. ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭರತ್ ಎ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಳಾಯಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ 'ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ರಾಬ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್' ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 75,000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

bharat-kumar-from-mangaluru-is-earning-good-profit-from-crab-farming-on-terrace
ಟೆರೆಸ್​​ ಮೇಲೆ ಏಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ- ಭರತ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ: 2013ರಿಂದ 2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಭರತ್, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2019ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಬೋಟ್​ಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, 2025-26ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮಲೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಭರತ್, ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. 2025ರ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

bharat-kumar-from-mangaluru-is-earning-good-profit-from-crab-farming-on-terrace
ಏಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ (ETV Bharat)

'ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡಿ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ​ಬಟ್ಟಲುಗಳಂತೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್​​ಗೆ ಒಂದೇ ಏಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಏಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಡಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭರತ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್​​ನಲ್ಲಿ 240 ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏಡಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಏಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಳೆತ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ಭೂತಾಯಿ ಮೀನಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು 20ರಿಂದ 28 ಗ್ರಾಂ.ಗಳಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಏಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಭರತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವೆಂಡರ್​ಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 50ರಿಂದ 60 ಕೆ.ಜಿ ಏಡಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಭರತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರು ಇವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಂತ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ!

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ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ, ಭಾರಿ ಆದಾಯ: ''ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಕೃಷಿ ಇದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಯಂ ಸಮಯ ನೀಡಿ, ನೀರಿನ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ 240 ಬಾಕ್ಸ್​​ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹75,000 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಭರತ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭರತ್.

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TAGGED:

CRAB FARM
DAKSHINA KANNADA
ಏಡಿ ಸಾಕಣೆ
CRAB FARMING ON TERRACE

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