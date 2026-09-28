ETV Bharat / state

ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30 ರಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MADHU BANGARAPPA
ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ಮು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದೇಶವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನೆನಪಿಗೆ ನಾಡಿದ್ದು 30 ರಂದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತಿಕೋಟೆ - ನೆಲವಾಗಿಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಅವತ್ತೇ ಎನೋ ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡೋಣ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಯಾಕೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು. ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್​ನ ಯಾಕೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪಾಪ ಅವರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಸ್ ನಂತಿಂಗ್, ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದರು.‌

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜೀನಾಮೆ‌ ನೀಡಬೇಕು: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಬಾರದು. ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಜೆನ್ - ಜಿ ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಗೌರವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.‌ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ್ಧೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಹೊರಗೆ ಶಕುನಿ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೇನೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರನೇ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎಗರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ನಾನು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇ ಅನ್ನಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗೀ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಯೋಗೀಶ್, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ. ಗೋಣಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಸೇರಿ‌ ಇತರರಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BHARAT JODO YATRA
ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ
SHIVAMOGGA
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
MADHU BANGARAPPA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.