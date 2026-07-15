ಆಗಸ್ಟ್ 22ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ‘ಭಾರತ್ ಗೌರವ್’ ರೈಲು: ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಜೈಪುರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ IRCTC ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಟಿಸಿ (LTC) ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 15, 2026 at 10:17 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ IRCTC ಓಣಂ ರಜಾದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್' ಪ್ರವಾಸವು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 22ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ಈ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ ಹಾಗೂ ಜೈಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನೂ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಯೋಧ್ಯಾ- ಕಾಶಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಟಿಸಿ (LTC) ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
1. ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್’ ರೈಲು ಪ್ರವಾಸದ ಹಾದಿ: ದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಬೃಹತ್ ರೈಲು ಪ್ರವಾಸವು ಒಟ್ಟು 11 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 12 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕಗಳು: ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಿಂದ ಹೊರಟು ಕೊಲ್ಲಂ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ತೃಶೂರ್, ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (Mangaluru Jn) ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ರೈಲು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಬರಲಿದೆ.
ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜಾಗತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 100 ರೂ. ನೋಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ರಾಣಿ ಕಿ ವಾವ್' (ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿ), ಏಕತಾ ನಗರದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ (Statue of Unity), ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ, ರಾಜ್ಘಾಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್, ಲೋಟಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ಆಗ್ರಾದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದ ಅಮೇರ್ ಕೋಟೆ, ಹವಾ ಮಹಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ):
- ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 4 ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು
- ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ (Non-AC Sleeper) – ₹21,190/- ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಯಾಣ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಜೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೈಟ್ಸೀಯಿಂಗ್ಗೆ ನಾನ್-ಎಸಿ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.
- ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ (3-Tier AC) – ₹31,720/- ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 3-ಟೈರ್ ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಹನಗಳು ನಾನ್-ಎಸಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಕಂಫರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ (3-Tier AC) – ₹37,570/- ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ 3-ಟೈರ್ ಎಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ಸೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಎಸಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ (2-Tier AC) – ₹52,870/- ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ 2-ಟೈರ್ ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸಿ ವಾಹನಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: 5 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ).
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ನೇರ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು (Domestic Air Packages): ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ್ಜೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯಾ-ಕಾಶಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ: ಬೋಧಗಯಾ, ಕಾಶಿ (ವಾರಣಾಸಿ), ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 02ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ದರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹31,000/- ಆಗಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರವಾಸ (Leisure Sector): ಶ್ರೀನಗರ, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್, ಸೋನಾಮಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸವು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹51,200/- ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು:
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ರೈಲಿನ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಗೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆ: ಈ ರೈಲನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್ಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್ಗೂ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಟೂರ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ (ಗೈಡ್) ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಊಟ: ಪ್ರವಾಸದ ಇಡೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಚಹಾ, ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೌಂಟರ್: ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರ' ವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ IRCTC ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಜಂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು "ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದೇ 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ್' ರೈಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
IRCTCಯ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಡುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯಾ ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲೂ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ: ಪ್ರವಾಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.irctctourism.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 8287932043 / 0824-2001936 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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