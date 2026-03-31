ದಾವಣಗೆರೆ : ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ; ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಭರತ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳು
ದಾವಣಗೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭರತ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಂದನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 31, 2026 at 1:23 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರಾನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭರತ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಂದನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತದಾನವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವಿದ್ದರೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಾರಿಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರು ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಠ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ನೀರು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಶಂಕರ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆರೆ ಖರಾಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 25 ಮನೆಗಳಿವೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
