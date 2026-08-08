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ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ: ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಯುವತಿ ಆಯ್ಕೆ

ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಯುವತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BHAGYASHREE, A DISABLED WOMAN, SELECTED FOR THE POST OF ACCOUNTANT AFTER AN ETV BHARAT REPORT
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 6:44 PM IST

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ಬಂಟ್ವಾಳ: ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಯುವತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದೆ!.

ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂರಿಯಾಳದ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವಿ ದಂಪತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವಳು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್. ತಂದೆಗೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗೂ ಬಂದಾಗ ಹೆತ್ತವರ ಸಂಕಟ ಹೇಳತೀರದು. ಹಾಗೆಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂ.ಕಾಂ. ಮುಗಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕದೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಯುವತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿ–2026 ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ನೆರವಿನಿಂದ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಶಿಬಿರ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಆಳ್ವಾಸ್​ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಅವರು, ಮೈಸೂರಿನ ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BHAGYASHREE, A DISABLED WOMAN, SELECTED FOR THE POST OF ACCOUNTANT AFTER AN ETV BHARAT REPORT
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ (ETV Bharat)

ವಾಮದಪದವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತು. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಯುವತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಾಲ್

TAGGED:

BHAGYASHREE KULAL
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