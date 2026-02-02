ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ: 'ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಷಾತ್ರ ಭಾಷಮ' ಗ್ರಂಥದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ದಂಪತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : February 2, 2026 at 6:40 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಾರವನ್ನು ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ(ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ) ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ "ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆ"ಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
"ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಷಾತ್ರ ಭಾಷಮ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲದವಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಂದಾ ಲದವಾ ಅವರು ಜತೆಗೂಡಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 160 ಪುಟಗಳಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲದವಾ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ನಂದಾ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಕುಂದು ಬರದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಜಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಕಾರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲದವಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಬಾರದು? ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಪ್ರತೀ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಶುದ್ದ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 160 ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾವಜಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪತ್ನಿ ನಂದಾ ಲದವಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಘರ ಘರ ಗೀತಾ ಮಾತಾ, ಹರ ಘರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ' ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ" ಎಂದರು.
ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಜಿತೂರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಆಡುಭಾಷೆ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಜಿ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾವಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತಸಾ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕ್ಷಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾವಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಫೆ.4ರಂದು ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಫೆ.4ರಂದು ನಗರದ ಕಮರಿಪೇಟೆ ಕರೆಮ್ಮಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ಬಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಷಾತ್ರ ಭಾಷಮ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಕಮರಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾರಾಚಂದ ಮಹಾರಾಜ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಯೋಗಿನಿ ಡಾ.ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಸಾ ಭಾಂಡಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮೆಹರವಾಡೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: