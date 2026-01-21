ETV Bharat / state

ಭದ್ರಾವತಿ ದಂಪತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಹಣದಾಸೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ ನೀಡಿ ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ-ದೊಡ್ಡಮ್ಮಳನ್ನೇ ಕೊಂದ ವೈದ್ಯ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭೂತನಗುಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ(80) ಹಾಗೂ ಜಯಮ್ಮ(70) ದಂಪತಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

SUSPICIOUS DEATH CASE
ಮೃತ ಪತಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭೂತನಗುಡಿಯ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು‌ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದಿಸಿದ ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ವೈದ್ಯನೋರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ತಮ್ಮನ ಪುತ್ರ ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ‌ಆರೋಪಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಜ.19ರಂದು ಭೂತನಗುಡಿಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜಯಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೃತ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಕುರಿತು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹಳೇನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ದಂಪತಿಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೃತ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)

ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೊರೆ: ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಫೋನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಹ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ರಿಸಿವ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಕದ‌ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕದ‌ ಮನೆಯವರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೊರೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು, ತಕ್ಷಣ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರಾದರೂ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೀವ ಹಾರಿಹೋಗಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಶನನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಮಗನಿಂದಲೇ ಕೊಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ‌ಆರೋಪಿ ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿವರ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ‌ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ತನಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ‌ದ್ದ. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ‌ ಹಣ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್, ನಿಮಗೆ (ದೊಡ್ಡಪ್ಪ-ದೊಡ್ಡಮ್ಮ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ ವೈದ್ಯರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಗೆ Propofol ಎಂಬ Injection ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಒಡವೆ ಹಾಗೂ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಅಕ್ಕ‌-ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮೃತ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಶನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದರು ಸಹ ಮಲ್ಲೇಶನು​ಅವರ ಶವ ನೋಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಶನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೃತರ ಮಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್​ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ(ಜ.19) ರಂದು ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಿವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹೋದರ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಲೂ ಸಹ ರಿಸಿವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಮಂಗಳವಾರ (ಜ.20) ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನೆರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರು ಕೂಡ ಫೋನ್​ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಬರದಿದ್ದರಿಂದ ಎದುರು ಮನೆಯವರು ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ‌ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ ನೀಡಿದ ಗುರುತು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಡವೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೊಲೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್​ಪಿ ನಿಖಿಲ್, ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೆನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂತನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ನಿಗೂಢ ಸಾವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಹಾಕುವುದು, ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೃತ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಡಾ‌.ಮಲ್ಲೇಶನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಈತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈತ ಜೂಜಾಡಿ ಸಾಲ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ದನು. ಅವರು ಹಣ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು‌‌. ಆದರೆ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ-ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ-ಒಡವೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೋಮವಾರ(ಜ.19) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲು, ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಔಷಧ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ Propofol ಎಂಬ Injection ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇವಲ 5mg ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ 50mg ನೀಡಿದ್ದಾನೆ‌. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಈತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಳಾದ ಜಯಮ್ಮಳ ಮೈಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸರ, ಕೈಬಳೆ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುರುಹು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಹಳೇನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಿವಾರ್ಡ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು; ಮನೆ, ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

TAGGED:

BHADRAVATI COUPLE DEATH CASE
DOCTOR ARRESTED IN MURDER CASE
ಭದ್ರಾವತಿ ದಂಪತಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
SHIVAMOGGA
SUSPICIOUS DEATH CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.