ಭದ್ರಾ ಯೋಜನ ವೃತ್ತ - ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ: ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ವಿರೋಧ
ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ, ಡ್ಯಾಂ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 16, 2026 at 12:10 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನದಿ ಭದ್ರೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಅಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನ ವೃತ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಥವಾ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಯೋಜನ ವೃತ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಬಳಕೆದಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಚೇರಿ, ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವು ಸಹ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ, ರೈತ ಸಂಘದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಡ್ಯಾಂ ಇರುವುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಯೋಜನ ವೃತ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನ ನಿಗಮದ ಅಡಿಗೆ ತರುವ ಆದೇಶ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಾಲಿ ಎರಡು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಗಮದ ಅಡಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ, ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಎರಡು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 24 TMC ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರನ್ನು ತೆಗದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು, ಡ್ಯಾಂ ನಮ್ಮದೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಬಳಿ 1965 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಕಳಸದಿಂದ 24 ಕಿಮಿ ದೂರ ವರಾಹ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಭದ್ರಾ ನದಿಯು 190 ಕಿಮಿ ದೂರ ಹರಿದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ತುಂಗಾ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಇದು ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ, ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ವಿವರ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 71.535 TMC. ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮಟ್ಟ 186 ಅಡಿ. ಹಾಲಿ ಹೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ 4.18 ಅಡಿ, ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದ ನೀರು 13.83 TMC, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ 32.62 TMC ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ 36.62 TMC ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 7.04 TMC, ಆವಿಯಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 3.43 TMC, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 4 TMC, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 3 TMC.
ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ, ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಡಾ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 1965 ರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು ಎರಡುವರೆ ಲಕ್ಷ ಭೂಮಿಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದಡಿ ಬರುವಂತಹ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನ ವೃತ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 29.9 TMC ನೀರನ್ನು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಡಂಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 17.5 TMC ನೀರು ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾದಿಂದ 12.4 TMC ನೀರು ಭದ್ರಾದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾಕೆ ಆತುರ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಭದ್ರಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಪಾಲಿನ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬರದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಡಾದ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭದ್ರಾವನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೈತ ರಾಜು ಹಿಟ್ಟೂರು, ಆಡಳಿತ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜನ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ, ಗಂಟೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ, ಡ್ಯಾಂ ನಮ್ಮದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 120 ದಿನ ನೀರು: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ