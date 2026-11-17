ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹರಿದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ನೀರು: ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರೋ ಜಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತರುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಜಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಜಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ವರದಿ
Published : November 17, 2026 at 4:03 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ. ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದ ಬಳಿಕ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಯ ನೀರು ತರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ.
ಈ ಐದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಐದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಪುಣ್ಯಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ರೈತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೊರಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪೈಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಕರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರಿನ 57 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊನೆ ಭಾಗವಾದ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಿದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಜಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತಂದು ಐದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 48 ಸಾವಿರ ಎಕ್ಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ 2028ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ 2028ಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಾಪುರ ಕೆರೆ, ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬಿದರಿಕೆರೆ, ಮಠಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ 2.40 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ನೀಡುವ ಆದೇಶ: ಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓಬಳೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2008 ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1969 ರಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಗಳೂರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ 2.40 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಜಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಾರದೆ ಇರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 10,500 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮೋದಿ ಕೂಡ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ 5,300 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2023ರ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಅವರು ಅನುದಾನ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳೂರಿನ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರು ಕೊನೆ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಜಗಳೂರು ಭಾಗದ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: "ಜಗಳೂರಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ತರಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಘಟ್ಟದಿಂದ ಜಗಳೂರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಮರೀಚಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದೊಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೀರು ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 48 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 9 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಈ 57 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 5 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಮ್ಮಾಪುರ ಕೆರೆ, ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಬಿದರಿಕೆರೆ, ಮಠಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಆರೋಪ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕುಮಾರ್ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ "ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 38 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಯಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತನಕ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2028ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು 5 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಿ 48 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಫಸಲು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದೆ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. 2027-28 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದರೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು: ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ "ಈಗಾಗಲೇ 57 ಕೆರೆಯ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ 9 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕುರಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದರೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು.
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