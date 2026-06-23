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30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರಿದಾದ ಭದ್ರೆಯ ಒಡಲು: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು, ರೈತರು

ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನದಿಯ ಒಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ.

Young men playing cricket in a riverbank
ನದಿಯ ಬರಿದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 9:31 AM IST

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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭದ್ರಾ ನದಿ ಬತ್ತುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭದ್ರಾ ನದಿ, ಇದೀಗ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬರಿದಾದ ದೃಶ್ಯವೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದುರೆಮುಖ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಳಸ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಭದ್ರಾ ನದಿ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ನದಿಯ ಒಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನದಿಯ ಆಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಲ್ಲು - ಬಂಡೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ನದಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಹ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭದ್ರಾ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನದಿ ಬರಿದಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನದಿಯ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ದೃಶ್ಯ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ವೈಪರೀತ್ಯವಾಗಿರದೇ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನದಿಯ ನೀರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತುವ ಭೀತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಜೀವನಾಡಿ ಯಾಗಿರುವ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕಾಶದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಮಳೆರಾಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಭದ್ರಾ ನದಿ
RAIN
BHADRA RIVER
BHADRA RIVER DRIES UP

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