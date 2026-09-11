80ರ ದಶಕದ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ: ವಿಂಟೇಜ್ ಪೋಟೊಗಳ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಕಳವಾಗಲಿದೆ ಹುಷಾರ್!
ಅಪರಿಚಿತ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕದ ಡಿಐಜಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭರತ್ ರಾವ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 10:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 80ರ ದಶಕದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ - ಬಣ್ಣದ ಫೋಟೊಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 80 ಟ್ರೇಂಡ್ಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
80 ದಶಕದ ಪೋಟೊಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಜೆನ್ ಜಿಗಳಂತೂ 80ರ ದಶಕದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪೋಟೊಗಳಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದರೂ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೋಟೊಗಳು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಟರಾದ ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ದರ್ಶನ್, ಗಣೇಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಟೊಗಳು 80ರ ದಶಕದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಎಐ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಯುವ ಸಮೂಹ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಐ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ವಿಂಟೇಜ್ ಶೈಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಇರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಹಜ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು.
ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಪ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಈಗಿನ ಫೋಟೋಗಳು ರೆಟ್ರೋ ಮಾದರಿಯ ಡೆನಿಮ್ಸ್ ಜಿನ್ಸ್ ಗಳು, ಹಾಗೂ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಲುಕ್ ಗಳು ನೈಜ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪೋಟೊಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. 80ರ ದಶಕದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನ ಜನರು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇಳಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಐ ಫೋಟೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಖ ಚಹರೆ (ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್) ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಶುಭಮಂಗಳ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ
80ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ: ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗಳ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟೊಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸೈಬರ್ ಕಿರಾತಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಖ ಚಹರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡೀಫ್ ಫೇಕ್ ಹಾಗೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಗಳ ಆಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸಲು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಟೊಗಳು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿರಿ. ವೈಯಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬೇಡದ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ ಕಳವಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ವಂಚಕರು ಎಸಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕದ ಡಿಐಜಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಪರಿಚಿತ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
- ಅಪರಿಚಿತ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಎವಿಕೆ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ.
- ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಪತ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಖಾಸಗಿ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
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