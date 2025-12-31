'ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗಿಫ್ಟ್' ಎಂಬ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಪ್ಪದೆ ಓದಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತರಬೇತುದಾರ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಗುರುಪುರ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 31, 2025 at 12:26 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಂಜರ್ಗಳು ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 10-15 ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100-200ಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು:
- ಗಿಫ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು: "ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್! ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ (ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಲ್ವೇರ್ (ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಲೂಟಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶ) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
- APK ಫೈಲ್ಗಳು (ವಿಷಸ್.apk): "Happy New Year" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ APK ಫೈಲ್ಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, "ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ APK ಫೈಲ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫಿ ತಂತ್ರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಡಗಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋ-ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೋನ್ನ ಡೇಟಾ ಕಳುವಾಗುತ್ತದೆ.
- QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಫೇಕ್ ಕೊರಿಯರ್: QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈ ನೆಟ್ ವರ್ಥ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗಳ (HNI) ಮನೆಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಉಚಿತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?:
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು:
- ಅಜ್ಞಾತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
- ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ URL ಗಮನಿಸಿ (https:// ಇದೆಯೇ? ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ?).
- ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ.
- ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ "Unknown Sources" ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಿಸಿ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ:
- ಯಾವುದೇ ಅಜ್ಞಾತ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- "ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಯಾವುದೇ OTP ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ತಕ್ಷಣ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ (ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್) ಅಥವಾ www.cybercrime.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞ ಅನಂತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೆಸೇಂಜರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 10-15 ಸಂದೇಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100-200 ಸಂದೇಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಯಾರೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದದೇ "Thank you, Wish you the same" ಎಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ – ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ (ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ ಸಹಿತ) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸ್ಟೆಗ್ನೋಗ್ರಾಫಿ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಫೈಲ್ನ ಒಳಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಡಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋ-ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು – "Happy New Year Wishes" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ wishes.apk ಎಂಬ ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಫೋನ್ 100% ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು – ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂತಹ ಡ್ರಾಮ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
"ಸಾಧಾರಣ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ರಿವಾರ್ಡ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಈಮೇಲ್ ಮೂಲಕ 'ನೀವು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೋಚರ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆದರಿದ ಜಗತ್ತು: AI, ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್, ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕಳವಳ