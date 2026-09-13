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ಹಿಂದೂಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಹುಷಾರ್, ಎಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್

ಡಿಕೆಶಿ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಧನಂಜಯ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ, ತಾವು ನಿಜ ಹಿಂದೂನಾ ಕಪಟ ಹಿಂದೂನಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆರ್​ ಅಶೋಕ್​ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

OPPOSITION LEADER R ASHOK
ಆರ್.ಅಶೋಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 1:35 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದೂಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಹುಷಾರ್, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಇನ್ಸ್​​​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಧನಂಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡಲೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ. ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಐಕ್ಯತೆಯ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿ. ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಧನಂಜಯ್ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಮೆರಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ರೌಡಿನಾ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋರು ರೌಡಿಗಳಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇನ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಧನಂಜಯ್ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಷಢ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನದೀಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ. ನಾನೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾಳಜಿ? ಡಿಕೆಶಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೂ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೂ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕೋದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ಲಾ? ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಪಟ ಹಿಂದುತ್ವ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಂಗೆ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ವಜಾ ಆಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆಯೋ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ? ಮುಸ್ಲಿಮರೂ ಉರುಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಾ? ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೀಯೋರಿಗೆ ಹೀಗೇ ಕರೆದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಮಸೀದಿ ಬಂದು 300 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆಯೇ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಚರ್ಚ್, ಗುರುದ್ವಾರ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲ್ಲ? ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ತಾನೆ, ಇವರು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಜಹಗೀರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೂ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಧನಂಜಯ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ. ಡಿಕೆಶಿ ತೋರಿಸಲಿ ತಾವು ನಿಜ ಹಿಂದೂನಾ ಕಪಟ ಹಿಂದೂನಾ ಅಂತ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು‌.

ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ. ಇದು ಗೂಂಡಾ ಸರ್ಕಾರ, ತಾಲಿಬಾನಿ ಸರ್ಕಾರ. ವೋಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮೈಕ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮೈಕ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ? ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕೇಳಿದೀಯೇನಪ್ಪಾ? ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಇಷ್ಟೇ ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದಿದೆ, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀರ? ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮೈಕ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಎಡಬಿಡಂಗಿತನ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು‌.

ಹಿಂದೂಗಳೇ ಎಚ್ಚರ, ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಲೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕೂಡಲೇ ತಿ.ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಿ.ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರಬೇಕು: ಇಡಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾರು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಾವಿಯವರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಿ. ಯಾರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಜಾತಿಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ

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