ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ!

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿದಾರರು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.

beware-of-cyber-fraudsters-before-paying-traffic-fines-at-a-discounted-rate
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 9, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬ‌ರ್ 12ರ ವರೆಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೇ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂಚಕರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಂಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಬ‌ರ್ ವಂಚಕರು ಕಳಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಹಿಸಬೇಕಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:

  • ಸೈಬ‌ರ್ ವಂಚಕರು ಕಳಿಸುವ ಸಂದೇಶ, ಲಿಂಕ್, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರಿ.
  • ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌, ಒಟಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
  • ಸೈಬ‌ರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟ‌ರ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.

ದಂಡ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? ಇ-ಚಲನ್‌ನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರ ವರೆಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ (ಕೆಎಸ್​​​ಪಿ) ಆ್ಯಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ವಂಚನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಕಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್​ ಖದೀಮರು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು SMS ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ OTP, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ CVV ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್​​ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
  • ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
  • ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ, ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಚಕ್ಷು ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್​​ ಮಾಡಿ.
  • ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ (ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ.

