ETV Bharat / state

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಎಸ್​​ಪಿ ಲಾವಣ್ಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಿಧನ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಎಸ್​​ಪಿ ಲಾವಣ್ಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಎಸ್​​ಪಿ ಲಾವಣ್ಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 6:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಎಸ್​ಪಿ ಲಾವಣ್ಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ (39) ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಲಾವಣ್ಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗಂಜೂರು ಮೂಲದ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರು 2010ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಕೆಎಸ್‌ಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲು ಮಂಡ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷರಾಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷರಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಆರ್‌ಇ ಎಸ್​​ಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2023 ರಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಎಸ್​ಪಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪತಿ, 10 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಲಾವಣ್ಯ ಅವರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡ ಸಮರ ಕಲೆ 'ಅಖಾಡ'ದ ರಕ್ಷಕ ಭಗವಾನ್‌ದಾಸ್ ರಾಯ್​​ಕ್ವಾರ್​ ನಿಧನ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.