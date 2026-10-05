ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು
ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 5, 2026 at 10:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೋರಂ (ರಿ.) ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಳುವುದೇನು? : ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸರ್ಕಾರವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ, ಅದರ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ₹16.75 ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವೇತನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಪ್ಪು ರಿಬ್ಬನ್ ಧರಿಸಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅರುಣ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಡಿ ಭೇಟಿ: ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಬೆಟ್ಟದಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತದ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂಡಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವೇತನ, ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ರಾಮು ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾವುಗಳ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಕಠಿಣ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ರಜೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವು ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹13,000 ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಇಷ್ಟು ವೇತನ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಏನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ರವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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