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ಧಾರವಾಡ‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ: ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಂದಗೋಳ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ.

BENNEHALLA FLOOD
ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 10:57 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಳ್ಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಈ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ದುಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಂದಗೋಳ, ನವಲಗುಂದ, ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಣಸಗಿ ಬಳಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 148 ಕಿ.ಮೀ ಹರಿಯುವ ಈ ಹಳ್ಳ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದ್ರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಳ್ಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಡ್ರೂ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಂದಗೋಳ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅನೇಕರು ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತು ಈ‌ ಹಿಂದನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 1,610 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (DPR) ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BENNEHALLA FLOOD
ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಂದೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಂದಗೋಳ ಭಾಗದ ರೈತರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ‌ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ: ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಿನಾರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಂಕರಗೌಡ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ರೈತರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆ, ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. 200 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ‌ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 40 ಅಡಿ ಇದ್ದ ಹಳ್ಳ 80 ಅಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಆಚೆ ಇರುವ ಜಮೀನು ತಲುಪಲು ಐದಾರು‌ ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಳ್ಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ‌ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು‌ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ‌ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

BENNEHALLA FLOOD
ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ (ETV Bharat)

ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ‌ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನೂರು ಕಿ.ಮೀ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ‌ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ‌ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ದುಂಡಸಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ಉಪಹಳ್ಳಗಳಾದ ಲಕ್ಯಾನಹಳ್ಳ, ಗೂಗಿಹಳ್ಳ, ಸೀಮಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಕೂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ.‌ ಯರಿನಾರಾಯಣಪುರ ಮುಳ್ಳೋಳಿ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನರ್ತಿ, ಹಿರೇನರ್ತಿ, ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರೊಬ್ಬರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ‌ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ‌ ಎಂದರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಶಾಸಕ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 60-70 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.‌ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಬೆಳೆಗಳು‌ ಕೊಳೆತು ಬೆಳೆ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆ‌. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ‌ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 1,600 ಕೋಟಿ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 200 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

BENNEHALLA FLOOD
ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ (ETV Bharat)

ಈ ಹಳ್ಳ 148 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಮನೂರು ಬಳಿ 11 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಮನೂರಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಹರ ಆರತಿ, ತುಂಗಾ ಆರತಿಯಂತೆ ಯಮನೂರು ಆರತಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7-8 ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯಗರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ: ನವಲಗುಂದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಾಲಗಾರ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ 148 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗ 53 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 148 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಯರಿನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ಮೆಣಸಿಗಿವರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯರಿನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ 115 ಕಿ.ಮೀ ತಡಹಾಳದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರುವ ಬರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಗುಪ್ಪಿ- ನಾಗರಳ್ಳಿ, ಹೆಬಸೂರು- ಬೆನ್ನೂರು, ಅರೆಕುರಹಟ್ಟಿ-ಚಿಲಕವಾಡ, ಯಮನೂರು-ಪಡೆಸೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿವೆ. 1.5 ಕಿ.ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆ ‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಹತ್ತಿರ 800 ಮೀಟರ್ ಕಾಲವಾಡ ಹತ್ತಿರ 150 ಮೀಟರ್ ಅರೆಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 1.05 ಕಿ.ಮೀ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇ.40-45 ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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DHARWAD
BENNEHALLA
ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಪ್ರವಾಹ
BENNEHALLA FLOOD

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