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ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

LAWYERS ASSOCIATION PROTEST
ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ್​ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 7:20 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಬುಧವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ್​ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಂಟು ಮಹಡಿಗಳಿರುವ ಸಿವಿಲ್​ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಕೀಲರು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ವಕೀಲರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏಳು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ವಕೀಲರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಲುಪುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಾಪ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿವಿಲ್​ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 25 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 25 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 50 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಾಪ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಿರ್ದರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BENGLURU BAR ASSOCIATION
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ
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