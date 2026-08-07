ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಎಫ್ಎ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೇವೆ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಅವಿರಹಿತ ಪರಿಶ್ರಮ
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಅವಿರಹಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 4:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅನಾಥ ಸಸ್ತನಿಗಳವರೆಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮರಳಿಸುವವರೆಗೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್' (ಪಿಎಫ್ಎ) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪಿಎಫ್ಎ 2026ರ ಜುಲೈವರೆಗಿನ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 52,401 ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 29,144 ಪಕ್ಷಿಗಳು, 15,212 ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು 8,034 ಸಸ್ತನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಭಾರತದ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪಿಎಫ್ಎ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಡ್ ಕೋಬ್ರಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್, ಮಂಡಲ ಹಾವು, ಮೂರು ಪಟ್ಟೆಗಳ ಅಳಿಲು, ಬಾನೆಟ್ ಮಕಾಕ್ (ಕೋತಿ), ಶಾರ್ಟ್-ನೋಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ (ಬಾವಲಿ), ಕಪ್ಪು ಹದ್ದು, ರೋಸ್ ರಿಂಗ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಕೀಟ್ (ಗಿಳಿ), ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್-ಚೀಕ್ಡ್ ಬಾರ್ಬೆಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ: ಪಿಎಫ್ಎ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಗಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಿಎಫ್ಎನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯರಾದ ಕರ್ನಲ್ ಡಾ.ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್, "ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ವಾಹನಗಳು, ಏಳು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಬೇಧಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೇ ಮಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳಂತಹ ಅನಾಥ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಆರೈಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆರೈಕಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮದೇ ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾನವ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ ಫೇಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ನಾಗರಹಾವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾವಿನ ಮುಂಭಾಗ ವಾಹನವೊಂದು ಹರಿದುಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಹಾನಿಗೊಂಡಿತು. ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಆ ನಾಗರಹಾವು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ: "ಅನೇಕರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ.ನವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜನರು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಬದಲಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಕೋರಿದರು.
ರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಪಾಠ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಪಿಎಫ್ಎ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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