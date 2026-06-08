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ಬೆಂಗಳೂರು: ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಮಾಡಿ 98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ಚೋರರು

ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

BENGALURU DIGITAL ARREST CYBER SCAM ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ BENGALURU WOMAN DIGITAL ARREST
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 7:15 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು, ಆಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 98.40 ಲಕ್ಷ ರೂ ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ 60 ವರ್ಷದ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಡಿ.ಎಸ್ ಎಂಬವರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು. ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಓರ್ವ ಖದೀಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಡಿಸಿಪಿ ಭೀಷಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ನೀವು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸಿಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೀಷಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೈಜವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ತನಿಖಾ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ತನಿಖೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಯು ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾ.24ರಿಂದ ಮೇ 29ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಆರ್​ಟಿಸಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 98.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU WOMAN DIGITAL ARREST

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