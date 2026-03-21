ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಜ್ಜು: 65 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಗುರುತು
ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಕೆಲ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 10:58 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ನಗರ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೆಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1,450 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,600 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 150 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
65 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್: ಜಲಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಕ್ಕೂರು, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜಯ ನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ನಾಗಾವಾರ, ಹೊರಮಾವು, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಪೀಣ್ಯ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ, ವಿಜಯನಗರ, ನಾಗರಭಾವಿ, ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಶ್ರೀನಗರ, ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಗಿರಿನಗರ, ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್, ಬೊಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಣನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಸೇವಾಠಾಣೆಗೆ 1 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಂಚಿಕೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ 111 ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 51 ಖಾಸಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 143 ಸೇವಾ ಠಾಣೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸೇವಾಠಾಣೆಗೆ 1 ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 111 ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 51 ಖಾಸಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಜಲಮಂಡಳಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ?: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 14,850 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಖರಿಸಲಾದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಇರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಏರೇಟರ್ಗಳನ್ನು(Aerator) ಅಳವಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇವರ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಮೂಲದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 24x7 ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಮನ್ವಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ Pressure Wash ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಟೆಕ್ಷ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗದೇ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಸೇವಾಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಲಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮಾಪನ ಓದುಗರು, ಕವಾಟ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
