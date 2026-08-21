ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ AI ನೆರವು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
GIPC1 ವಿರುದ್ಧ ಸಣ್ಣ ಅಣು ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶ್ರಾವತಿ AI, ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
Published : August 21, 2026 at 1:37 PM IST
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಔಷಧದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ GIPC1 ಕೂಡ ಒಂದು. ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ GIPC1 ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟಲ್ ಅಡೆನೋಕ್ಯಾರ್ಸಿನೋಮಾ (PDAC) ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ Sravathi AI ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದ Mayo Clinic ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ GIPC1 ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಅಣುವಿನ ಔಷಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜುಲೈ 31, 2026ರಂದು Cell Reports ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
GIPC1 ಎಂದರೇನು?: GIPC1 ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಕಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ GIPC1ನ PDZ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ-ಅಣು ಔಷಧಗಳಿಂದ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು GIPCi ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ GIPC1 ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು GIPC1ನ PDZ ಡೊಮೇನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
AI ನೆರವು ಹೇಗೆ?: ಸಾವಿರಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಸಂಶೋಧಕರು AI ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದರು. Mayo Clinic ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 40,000 ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ Generative AI ಬಳಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ Predictive AI ಮಾದರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿವೆ. ಆ ಬಳಿಕ Molecular Modelling ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಔಷಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮುಂದೆ Physics-based ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಅಣುಗಳು GIPC1 ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ Quantum Chemistry ಬಳಸಿ ಅಣುಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ Sravathi AI ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಣುವನ್ನು Mayo Clinic ಸಂಶೋಧಕರು ತಯಾರಿಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು?: ಪ್ರೀಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ GIPCi ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅವಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಔಷಧ gemcitabineನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು GIPCi ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, GIPCiಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಔಷಧ ಇನ್ನೂ ಮಾನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಔಷಧ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಕೆ ಕಷ್ಟಕರ?: ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟಲ್ ಅಡೆನೋಕ್ಯಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಥವಾ PDAC ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, PDAC ರೋಗಿಗಳ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ 13.3%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ದುರ್ಬಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. GIPC1 ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ AIಯ ಮಹತ್ವ ಏನು?: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಅಣುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಔಷಧ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು AI ನೆರವಿನ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. AI ಸ್ವತಃ ಕುಳಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಬಯೋಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ AI ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ Sravathi AI: Sravathi AI ಅನ್ನು 2020ರಲ್ಲಿ Kishan Gurram, Ramanarayanan GV ಮತ್ತು Sivakumar S ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ AI ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಔಷಧ ಅಣುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು. ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. Sravathi AI ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಔಷಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ?: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಔಷಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು AI ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಅಣುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ → ಪರೀಕ್ಷೆ → ಫಲಿತಾಂಶ → ಕಲಿಕೆ → ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಚಕ್ರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. AI ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
Sravathi AIಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧನೆ: GIPC1 ಯೋಜನೆ ಕಂಪನಿಯ ಏಕೈಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವಿವಿಧ ಘನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಇಮ್ಯುನೋ-ಆಂಕಾಲಜಿ, ಟ್ರಿಪಲ್-ನೆಗಟಿವ್ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುರಿಗಳಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ವಂತ ಔಷಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಹಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
Sravathi AIಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತింపు ದೊರೆತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2024ರ Standard Industries Chemical Innovation Challengeನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ L’Oréal Big Bang SAPMENA ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು?: GIPCiಯ ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಔಷಧದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಔಷಧದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಗಳತ್ತ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು “ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೊಸ ಔಷಧ ಸಿಕ್ಕಿದೆ” ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, “ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುರಿಯನ್ನು AI ನೆರವಿನಿಂದ ಔಷಧದ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ” ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ದೇಶವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ದೇಶವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: