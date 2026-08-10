ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆ.15ರೊಳಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ; ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದವರಿಗೆ ದಂಡ
ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಸ, ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 10, 2026 at 9:28 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 10:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026ರೊಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA), ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದವರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಗಣೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ "ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2020ರ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪ-ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಯಮ 18(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಯುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಸ, ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆ.15ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ (5 ಸ್ಥಳಗಳು) ದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಆಯಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ಸೇವಾದಾರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ನಂತರವೂ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕ್ರಮವು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪವಿಧಿಗಳು 2020ರ ಉಪವಿಧಿ 18(1)(a)(ii) ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2024ರ ಕಲಂ 285(2)ರನ್ವಯ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ:
- 600 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗವನ್ನು (ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ₹6,700 ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ₹7,700 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹19,200 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
- 1,200 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿವೇಶನವನ್ನು (ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದ ನಿವೇಶನ) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ₹13,400 ಮತ್ತು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ₹14,400 ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಶುಲ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಸಾಗಣೆಗೆ ₹38,400 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
- 1,500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ₹16,750 ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹16,750 ರಿಂದ ₹17,750ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ₹48,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2,400 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ₹76,800 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ₹26,800 ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯೊಂದಿಗೆ ₹27,800 ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 4,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಲಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ₹46,700 ಅಥವಾ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ₹47,700 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ₹1.28 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ₹1.75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯರಹಿತವಾಗಿಡಲು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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