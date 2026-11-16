ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಗೃಹಿಣಿ ಸಾವು: ಶವ ಹುಡುಕಲು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮೃತ!
ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಕೆಯ ಶವ ಹುಡುಕಲೆಂದು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 8:56 PM IST
ಆನೇಕಲ್: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೀರಿಗಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆನೇಕಲ್-ಮಾಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಳೂರು ಬಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರ ಪತ್ನಿ ಕವಿತಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದವಳು. ಮೂಲತಃ ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ಕವಿತಾಳನ್ನು ತಿಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಗಳನ್ನೂ ಕರೆತಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಮಗಳು ಕೈ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಗಳೂರಿನಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಶವ ಸಿಗದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೆಣ ಹುಡುಕುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನೀರಿಗಿಳಿದ ಮಾಲೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶವ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ತಾನೂ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಎರಡೂ ಶವಗಳು ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆನೇಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್, ಪಿಐ ಕೆಹೆಚ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್., ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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