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ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 30 - 40 ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಮೂವರ ಕೊಲೆ: ಹಂತಕರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆರು ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ - ಸೀಮಂತ್​ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್​

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 40 ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗೂ ಕೆನತ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 11:05 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿಯ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಯಿಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸಹೋದರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತಲಾಶ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು.

ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗೂ ಕೆನತ್ ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟೆಕ್ಕಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಯಿ ಗ್ರೀನ್​ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಳು. ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಳು.

ಬ್ಯಾಂಕ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆಕೆ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಚಾಕುವಿಂದ ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಚಿನಂತೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಾಯಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್​ವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮೂವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಬಿದರಹಳ್ಳಿಯ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೃತದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ 30 ರಿಂದ 40 ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತಾಳ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್ ಮೇಡಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ತಂದೆ ಜಾಕೋಚ್ ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕೆನತ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಹೈದರಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕೆ ಆರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಸ್ಟೇಷನ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮೂವರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೂರು ಜನ ಮೃತರು. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್​ ಅಫೆನ್ಸ್​ ಇದೆ. ನಾವು ಆರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಗಲ್​ ನಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾರ್ಟಮ್​ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಹತ್ಯೆ: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೆತ್ತವರು, ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಮಗಳು!

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BENGALURU
DAUGHTER AND HER LOVER KILLS FAMILY
ಟೆಕ್ಕಿ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ
BENGALURU TRIPLE MURDER CASE

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