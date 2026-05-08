ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ: ಕೊಂಚ ಯಾಮಾರಿದರೂ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : May 8, 2026 at 6:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು, ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡದ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2022ರಿಂದ ಟೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6 ವಾಹನಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಸಂಚಾರವಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್​ಗಳ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಆಯಾ ಸಂಚಾರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಎಸ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡದೇ ಸರದಿ ಅನುಸಾರ (ರೊಟೇಷನ್) ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆರಡು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಶೋಕನಗರ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಶನಿವಾರ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೋಯಿಂಗ್ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಬಿಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏ.5ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೋಯಿಂಗ್, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 70ರಿಂದ 80 ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು?:

  • ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಜಿಬಿಎ ಭರಿಸಬೇಕು.
  • ಟೋಯಿಂಗ್ ಮುನ್ನ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಲೌಡ್ ಸ್ವೀಕರ್ ಮೂಲಕ ಮುಖೇನ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
  • ಟೋಯಿಂಗ್ ಮುನ್ನ ವಾಹನವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಟೋ ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
  • ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ 650 ರೂ. ಸೇರಿ 1,150 ರೂ.ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಮೂರು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಟೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರು ವಾಹನಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

