ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾರ್ಕ್: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
Published : November 5, 2025 at 8:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಕ್ಯೂಇ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಕೋರಮಂಗಲದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾರ್ಕ್, ಐಕ್ಯೂಇ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶಫಿ ಶೌಕತ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2030 ರೊಳಗೆ) 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮದ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಏಕೀಕೃತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನವೋದ್ಯಮ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೌಕತ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್, ವೇಗವರ್ಧನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನವೋದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಪಿಚ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೌಂಜ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ನವೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಹೇಳುವ ಪಾರ್ಕ್: "ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಬದಲಿಗೆ, ಅವರಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೌಕತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಒ ಇಂದುಮತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಪದವಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
