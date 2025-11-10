ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 4:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಮುಂಡ್ಕೂರು ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಗೋವಾದ ಮಿರಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 26 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲುದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 1.9 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಈಜು, 90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 21.1 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನೊ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ಬಯಸುವ ಈ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಾಧನೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮುಂಡ್ಕೂರಿನ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
My beloved PM Thiru @narendramodi Sir, thank you for inspiring a generation of youngsters of our nation through the #FitIndia Movement.— K.Annamalai (@annamalai_k) November 9, 2025
Under your leadership, fitness has become a national movement, uniting citizens from all walks of life in a shared pursuit of a healthier and… https://t.co/TwUrULHkLG
ಗೋವಾದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು #FitIndia ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
A strong finish to my second Ironman 70.3, made all the more special because I did it alongside my dear brother @annamalai_k Anna.— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) November 9, 2025
Thousands participated with incredible enthusiasm. PM Sri @narendramodi Ji’s call for a #FitIndia is inspiring a new wave of health, discipline and… pic.twitter.com/qPZ9FeeOwx
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ 2ನೇ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ #FitIndia ಕರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಜತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Earlier this year, I made a promise to myself to continue pushing my fitness goals, nurture resilience, and adopt an athlete's mindset as I prepared for the Ironman 70.3 in Goa. I believed that with discipline and consistency, even the seemingly impossible could be conquered.… pic.twitter.com/7g1OSEwGC7— K.Annamalai (@annamalai_k) November 9, 2025
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ FitIndia ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
