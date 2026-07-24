'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ' ಧ್ಯೇಯದಡಿ ನ.17-19ರ ವರೆಗೆ 29ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್, 2026 ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 4:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ(ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್)ಯ 29ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ʼಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದರಾಚೆʼ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಡಿ ನವೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ 19ರ ವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ(ಬಿಐಇಸಿ) ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸವ 'ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ(ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್) ತನ್ನ 29ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್, 2026 (ಬಿಟಿಎಸ್ 2026) ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಡೀಪ್ಟೆಕ್, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಎವಿಜಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಚೂಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದಿಗ್ಗಜರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು, 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ, ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮರು ಬಳಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ (ಐಪಿ) ಬಳಸುವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ (ಆರೆಂಜ್ ಎಕಾನಮಿ) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಹು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು' (ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕರ್ಸ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿದೆ.
ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಂಡನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕುರಿತ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು, ನವೋದ್ಯಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ 'ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳ ಸಮಾವೇಶ' ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹರಿಕಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲಿದೆ.
'ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 'ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್ಮೆಸ್ಸೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು, ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದ ನಡುವಣ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ 'ಚೇಂಜ್ನೌ'ನ ಭಾರತ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ನಾಯಕರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೃಹ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ತರುವ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಾದದ ಬಳಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕತ್ವ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆವೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜೇತ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಎಲಿವೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್–2026' (ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 33 ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 33 ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪೈಕಿ 24 ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ನಾಲ್ವರು ಹೊಸಕೋಟೆ, ಉಡುಪಿ, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂಲದವರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಐವರು ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 12 ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹ 85 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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