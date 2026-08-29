ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
Published : August 29, 2026 at 8:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಜಯನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 281 ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 1,215 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇರೆಗೆ 31.65 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 42 ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು: ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,749 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 3,800 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಇರಲಿದೆ. ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ, ಸೈಕಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ.
ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12) ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 15/- ರೂ,
ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 30/- ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ತಡೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಟೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮುಕ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ - ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 4 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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