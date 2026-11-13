ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: ಅತ್ತೆಯ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಳಿಯ? ಮೃತದೇಹಗಳಿದ್ದ ಚೀಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ
Bengaluru Serial Massacre: ಬೆಂಗಳೂರು ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 6:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಜನರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಹಾಗೂ ತವರು ಮನೆಯವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಂತಕ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದುಶೇಖರ್ನನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿರುವ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಬಿ.ಎಸ್.ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರು, ಕಿರುಕುಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಮನೆಯವರಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಲಾಗದೆ ತಮಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಭಾವಿಸಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತುಬರುವ ಔಷಧ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ರುಬ್ಬುಗುಂಡಿನಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ 10 ದಿನಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗೆ ತಯಾರಿ, ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಬಾಲಕಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನ.8ರಂದು ಬಾಲಕಿಗೆ 18 ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಮೃತದೇಹಗಳಿದ್ದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ತುರುಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿ ನಳಿನಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ತುರುಕಿದ್ದ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನಗಳು ಹುಡುಕಲಾರವು. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಆಗದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಳಿನಿ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಶಿರಾಡಿಘಾಟ್ನ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ 100 ಅಡಿ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ನ.9ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಹಂತಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲುಮಿನಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಂತಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಸೋಕೋ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಆರೋಪಿಯು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ರುಬ್ಬ ಗುಂಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಹಾಲ್, ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ರುಬ್ಬುಗುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ್ದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೂಮಿನಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೂಮಿನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?: ಲೂಮಿನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತವಿರುವ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾವಣ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರಬಹುದಾದ ರಕ್ತದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಲೂಮಿನಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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