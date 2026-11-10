ಬೆಂಗಳೂರು ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮೃತರಿಗೆ ಬಂದ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ!
Bengaluru Serial Murder: ಏಳು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಆಡಿಯೋವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಂತಕ ತಾನು ಕೊಂದವರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 7:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಳು ಮಂದಿಯ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಡಿಯೋವೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕೊಲೆಗೈದ ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಂತಕ ಇಂದುಶೇಖರ್ ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಾಲಕರ ಮೂಲಕವೇ ಮಾತನಾಡಿಸಿರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಏಳೂ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಂದುಶೇಖರ್ನನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆ ಮಗುವನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಯತಿನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಯತಿನ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಇಂದುಶೇಖರ್, ಯತೀನ್ನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮೃತರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯತೀನ್ ತಾಯಿ ನಳಿನಿಗೂ ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಇಂದುಶೇಖರನೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯತೀನ್ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ನಳಿನಿ ಜೊತೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿಸು, ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ತುಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿಸು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಯತೀನ್, ತಾವು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅಪ್ಪ - ಅಮ್ಮ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ, ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಪುನೀತ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯತೀನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಬಾಲಕನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಆಡಿಯೋದಿಂದ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆಡಿಯೋಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಏಳು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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