ಜಗತ್ತಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ: ಸಂಚಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್​ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

bengaluru-second-most-congested-city-in-the-world-tom-tom-index-revels
ಪ್ರಾತಿಧಿನಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 5:35 PM IST

4 Min Read
ಐಟಿ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು 2024ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಮ್‌ಟಾಮ್ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಯ: ಸಿಲಿಕಾನ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಕ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಶೇ 74.4ರಷ್ಟಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಶೇ 1.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರು ಕ್ರಮಿಸಲು ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ 36 ನಿಮಿಷದ 9 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 2 ನಿಮಿಷದ 4 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್​ನ ಡಬ್ಲಿನ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರ, ಸ್ಪೇನ್​ನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ, ಗ್ರೀಸ್​ನ ಅಥೆನ್ಸ್​, ಇಟಲಿಯ ಮಿಲನ್​, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾದ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಜಪಾನ್​ನ ಹಿರೋಷಿಮಾ, ಯುಎಸ್​ಎಯ ಸ್ಯಾನ್​​ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ದಟ್ಟಣೆ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ 3 ನಿಮಿಷ 37 ಸೆಕೆಂಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು 2 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್​ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು.

ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡಬ್ಲಿನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಐದು ದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳು:

ನಗರಸ್ಥಾನ
ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ1
ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ2
ಡಬ್ಲಿನ್​ , ಐರ್ಲೆಂಡ್​​​3
ಲಾಡ್ಜ್, ಪೋಲೆಂಡ್4
ಪುಣೆ, ಭಾರತ5

ಟಾಮ್‌ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಟ್ಟಣೆಯ ಹಾಟ್​ಸ್ಪಾಟ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜನರು ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಐದು ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರವಾದ ಪುಣೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ 2025

ಸೂಚಕಕಿ.ಮೀ ಶೇಖಡಾವಾರು
ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟ74.4%: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 1.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ4.2ಕಿ.ಮೀ: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 0.2ಕಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಚಾರ
10 ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ36 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡ್​: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 2ನಿಮಿಷ 4ಸೆಕೆಂಡ್​ ಹೆಚ್ಚಳ
ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗಗಂಟೆಗೆ 13.9ಕಿ.ಮೀ: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಗಾಗ 1ಕಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ
ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಪಾತಶೇ 0.00
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆ: ಈ ವರದಿಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಟ್ಟ ಶೇ 74.4ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು 2024 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 1.7 ಶೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4.2 ಕಿಮೀಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 0.2 ಕಿಮೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೇಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಕಿಮೀ ದೂರ ಸಾಗಲು ಈಗ 36 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು 9 ಸೆಕೆಂಡು ಬೇಕಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೀಕ್​ ಅವರ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 13.9 ಕಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಗಂಟೆಗೆ 1 ಕಿಮೀ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಮೇ 17ರ ಶನಿವಾರ

ಸೂಚಕ%
ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಟ್ಟಶೇ.101
ಸಂಜೆ 6ರ ಬಳಿಕದ ದಟ್ಟಣೆಶೇ.183
2.5 ಕಿ.ಮೀಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಈ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ 15 ನಿಮಿಷ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕವಾರು ದಟ್ಟಣೆ

ತಿಂಗಳು20242025
ಜನವರಿ6871
ಫೆಬ್ರವರಿ6869
ಮಾರ್ಚ್​6469
ಏಪ್ರಿಲ್​​6172
ಮೇ6777
ಜೂನ್​7477
ಜುಲೈ7979
ಆಗಸ್ಟ್​7977
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​7681
ಅಕ್ಟೋಬರ್​7872
ನವೆಂಬರ್​7574
ಡಿಸೆಂಬರ್​8174

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಕ್​ ಅವರ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್​

ಸೂಚಕಬೆಳಗಿನ ಸಮಯಸಂಜೆ ಸಮಯ
10ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ41ನಿಮಿಷ 6 ಸೆಕೆಂಡ್​45ನಿಮಿಷ 27ಸೆಕೆಂಡ್​
ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟಶೇ94.20 ಶೇ. 115.20
ಸರಾಸರಿ ವೇಗಗಂಟೆಗೆ 14.6 ಕಿಮೀ ಗಂಟೆಗೆ 13.2ಕಿ.ಮೀ

ಸೂಚ್ಯಂಕದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ದಟ್ಟಣೆಯ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಲು 41 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟ ಶೇ 94.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 14.6 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಪೀಕ್​ ಅವರ್​ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು, 10 ಕಿಮೀ ಸಾಗಲು 45 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಶೇ 115.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 13.2 ಕಿಮೀ. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಸ್ ಏಕೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಹಾರಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತಾಗಿ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಇತರ ನಗರಗಳು

ನಗರಸ್ಥಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು2
ಪುಣೆ5
ಮುಂಬೈ18
ನವದೆಹಲಿ23
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ29
ಜೈಪುರ30
ಚೆನ್ನೈ32
ಹೈದರಾಬಾದ್​47
ಎರ್ನಾಕುಲಂ52
ಅಹಮದಾಬಾದ್​100

ಟಾಮ್‌ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 2 ನಗರಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬಿಂಬಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳಾದ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಸ್ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ - ನೇತೃತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

