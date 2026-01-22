ಜಗತ್ತಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ: ಸಂಚಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಐಟಿ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು 2024ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಮ್ಟಾಮ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಯ: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಶೇ 74.4ರಷ್ಟಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಶೇ 1.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರು ಕ್ರಮಿಸಲು ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ 36 ನಿಮಿಷದ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 2 ನಿಮಿಷದ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಡಬ್ಲಿನ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರ, ಸ್ಪೇನ್ನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ, ಗ್ರೀಸ್ನ ಅಥೆನ್ಸ್, ಇಟಲಿಯ ಮಿಲನ್, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾದ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಜಪಾನ್ನ ಹಿರೋಷಿಮಾ, ಯುಎಸ್ಎಯ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ದಟ್ಟಣೆ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ 3 ನಿಮಿಷ 37 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು 2 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಡಬ್ಲಿನ್ನ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಐದು ದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳು:
|ನಗರ
|ಸ್ಥಾನ
|ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ
|1
|ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ
|2
|ಡಬ್ಲಿನ್ , ಐರ್ಲೆಂಡ್
|3
|ಲಾಡ್ಜ್, ಪೋಲೆಂಡ್
|4
|ಪುಣೆ, ಭಾರತ
|5
ಟಾಮ್ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಟ್ಟಣೆಯ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜನರು ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಐದು ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರವಾದ ಪುಣೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ 2025
|ಸೂಚಕ
|ಕಿ.ಮೀ ಶೇಖಡಾವಾರು
|ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟ
|74.4%: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 1.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
|15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ
|4.2ಕಿ.ಮೀ: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 0.2ಕಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಚಾರ
|10 ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ
|36 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡ್: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 2ನಿಮಿಷ 4ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ
|ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ
|ಗಂಟೆಗೆ 13.9ಕಿ.ಮೀ: 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಗಾಗ 1ಕಿ.ಮೀ ಕಡಿಮೆ
|ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಪಾತ
|ಶೇ 0.00
|ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ
|ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆ: ಈ ವರದಿಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಟ್ಟ ಶೇ 74.4ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು 2024 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 1.7 ಶೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4.2 ಕಿಮೀಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 0.2 ಕಿಮೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೇಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಕಿಮೀ ದೂರ ಸಾಗಲು ಈಗ 36 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು 9 ಸೆಕೆಂಡು ಬೇಕಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 13.9 ಕಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಗಂಟೆಗೆ 1 ಕಿಮೀ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಮೇ 17ರ ಶನಿವಾರ
|ಸೂಚಕ
|%
|ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಟ್ಟ
|ಶೇ.101
|ಸಂಜೆ 6ರ ಬಳಿಕದ ದಟ್ಟಣೆ
|ಶೇ.183
|2.5 ಕಿ.ಮೀ
|ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಈ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ 15 ನಿಮಿಷ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕವಾರು ದಟ್ಟಣೆ
|ತಿಂಗಳು
|2024
|2025
|ಜನವರಿ
|68
|71
|ಫೆಬ್ರವರಿ
|68
|69
|ಮಾರ್ಚ್
|64
|69
|ಏಪ್ರಿಲ್
|61
|72
|ಮೇ
|67
|77
|ಜೂನ್
|74
|77
|ಜುಲೈ
|79
|79
|ಆಗಸ್ಟ್
|79
|77
|ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
|76
|81
|ಅಕ್ಟೋಬರ್
|78
|72
|ನವೆಂಬರ್
|75
|74
|ಡಿಸೆಂಬರ್
|81
|74
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್
|ಸೂಚಕ
|ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ
|ಸಂಜೆ ಸಮಯ
|10ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ
|41ನಿಮಿಷ 6 ಸೆಕೆಂಡ್
|45ನಿಮಿಷ 27ಸೆಕೆಂಡ್
|ಸರಾಸರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟ
|ಶೇ94.20
|ಶೇ. 115.20
|ಸರಾಸರಿ ವೇಗ
|ಗಂಟೆಗೆ 14.6 ಕಿಮೀ
|ಗಂಟೆಗೆ 13.2ಕಿ.ಮೀ
ಸೂಚ್ಯಂಕದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ದಟ್ಟಣೆಯ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಲು 41 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ಟಣೆ ಮಟ್ಟ ಶೇ 94.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು ಗಂಟೆಗೆ 14.6 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು, 10 ಕಿಮೀ ಸಾಗಲು 45 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಶೇ 115.2ರಷ್ಟಿದ್ದು, ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 13.2 ಕಿಮೀ. ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಸ್ ಏಕೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲ ಪರಿಹಾರಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತಾಗಿ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಇತರ ನಗರಗಳು
|ನಗರ
|ಸ್ಥಾನ
|ಬೆಂಗಳೂರು
|2
|ಪುಣೆ
|5
|ಮುಂಬೈ
|18
|ನವದೆಹಲಿ
|23
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|29
|ಜೈಪುರ
|30
|ಚೆನ್ನೈ
|32
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|47
|ಎರ್ನಾಕುಲಂ
|52
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|100
ಟಾಮ್ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 2 ನಗರಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬಿಂಬಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳಾದ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಸ್ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ - ನೇತೃತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
