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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ರೋಡ್ ರೇಜ್: ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 221 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೋಡ್​ ರೇಜ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ.

ROAD RAGE CASES
ರೋಡ್​ ರೇಜ್​ (Screenshot of viral video)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 9:55 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಘಟನೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೆ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿವೆ. ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಉಬರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಾಡಹಾಗಲೇ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಉಬರ್ ಹಾಗೂ ರಾಪಿಡೊ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಸತೀಶ್ ಜಾಧವ್ ಎಂಬಾತನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 2ರ ನಸುಕಿನಜಾವ 2:40 ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಉಬರ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದೂರುದಾರ ಸತೀಶ್​ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಡಹಗಲೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 60 ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 34 ಕೇಸ್​ಗಳು, 2024ರಲ್ಲಿ 32 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 95 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 221 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 120 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ: ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸವಾರರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಎಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದತಿಗೆ ನಕಾರ

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BENGALURU
ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಗ
ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್​
ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112
ROAD RAGE CASES

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