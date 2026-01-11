ಡಾ. ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ನೆನಪು: ಅಧಿಕೃತ ಮೌನದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು.
Published : January 11, 2026 at 8:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಧವ್ ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಬಿ. ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಬಿ. ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, "ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು" ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಾಡ್ಗಿಳ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರು 1998ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಶರಾವತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದರ ತರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪರಿಸರ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಮೌನ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಸರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲ್ಲ! ಡಾ. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು" ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತರು, ಇದು ಉಳಿದವರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು".
ಡಾ. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ಷಕ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಡಾ. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರನ್ನು "ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ಷಕ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಮಾನವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ನಂಬಿದ್ದರು. ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತರೂ, ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾಷಣಕಾರರು ಡಾ. ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗೀಳ್ ನಿಧನ: ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ