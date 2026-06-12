2026ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸಿಟಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ನಗರಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯು ಟಾಪ್ 20ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : June 12, 2026 at 8:05 PM IST
ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ 20ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸುಮಾರು 24,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಆಹಾರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಾಕಶಾಲೆಗಳು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೀದಿಬದಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕೆಫೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನವೀನ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟದ ಅನುಭವಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿನ ಲಿಮಾ ನಗರ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಲಂಡನ್, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ, ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ಹ್ ಸಿಟಿ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, ಬೀಜಿಂಗ್, ಅಥೆನ್ಸ್, ಲಿಸ್ಬನ್, ಕೇಪ್ ಟೌನ್, ಒಸಾಕಾ ಇದ್ದು, 13ನೇ ಸ್ಥಾನವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಂತರ ನೇಪಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್, ಮಾರ್ಸೆಲ್ಲೆ, ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡೆಲಿನ್ ನಗರಗಳು ಟಾಪ್ 20ರಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸವಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಖಾದ್ಯಗಳು:
ಮಸಾಲ ದೋಸೆ: ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಬಿದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ
ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್: ಹುಳಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಬೇಳೆ - ಅನ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಖಾದ್ಯ.
ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ: ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗಳು.
ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ: ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ: ಸ್ಟೀಲ್ ಟಂಬ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಫಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೀದಿಬದಿ ಆಹಾರಗಳು:
ವಿವಿ ಪುರಂ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು.
ಶಿವಾಜಿ ನಗರ - ಮುಘಲಾಯಿ ಕಬಾಬ್ಗಳು, ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು, ಫಿರ್ನಿ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ - ಇಡ್ಲಿ, ವಡಾ, ದೋಸೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ.
ಕೋರಮಂಗಲ ಈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಶವರ್ಮಾ, ಮೊಮೊಸ್, ಇಂಡೋ-ಚೈನೀಸ್ ಸಮ್ಮಿಲನ.
ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ - ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಕಬಾಬ್ಗಳು, ರೋಲ್ಗಳು, ಶವರ್ಮಾ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಫೆಗಳು:
ಲಾವೊನ್ನೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ - ಫ್ರೆಂಚ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ಯಾಟಿಸ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ.
ಪೇಪರ್ & ಪೈ - ಕೋ-ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೈಬ್ಸ್, ಉತ್ತಮ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕೆಫೆ.
ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್ - ಇಡ್ಲಿ, ವಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಾಣ.
ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ - ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಾಹಾರ ಸಿಗುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಓಪನ್-ಏರ್ ಕೆಫೆ.
ಬ್ಯಾಕರ್ & ಚಾರ್ಲಿ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ - ತಾಜಾ ಬ್ರೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಬೇಕರಿ ಕೆಫೆ.
ದಿ ಕೈಂಡ್ ರೋಸ್ಟರಿ & ಬ್ರೂ ರೂಮ್, ಇಂದಿರಾನಗರ - ಸಿಂಗಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾಫಿ ರೋಸ್ಟರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ನೆರ್ಲು ಕೆಫೆ, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ & ಇಂದಿರಾನಗರ - ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಕೆಫೆ.
ಕ್ಲೇಟೋಪಿಯಾ ಬಿಸ್ಟ್ರೋ, ಕೋರಮಂಗಲ - ಆಹಾರ ಸವಿಯುತ್ತಲೇ ನೀವು ಕುಂಬಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಫೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಲೋಫ್, ಕೋರಮಂಗಲ - ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಬೇಕರಿ ಕೆಫೆ.
ಹುವು ಕೆಫೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೌಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾಫಿ ನೀಡುವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಫೆ.
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