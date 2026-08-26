ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 22 ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ₹2.63 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರಿಂದ 558 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ!
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 22 ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 2.63 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 558 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ವರದಿ - ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ.
Published : August 26, 2026 at 6:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಕುಶಕ್ಕೂ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 558 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರು ದೋಚಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಸಿದ್ದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖದೀಮರು, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4712 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 558 ಕೋಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಮುಳೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ 10,703 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 1,756 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯಾದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ 17,890 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 1,841 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 2.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಂಚನೆ ಬಳಿಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 191 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 22 ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ₹2.63 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಧಿಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಷೇರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಉದ್ಯೋಗ ಆಮಿಷ, ಗಿಫ್ಟ್ ಆಮಿಷ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಹೇವಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಚೋರರು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಪಶು ಆಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೂರು ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವರದಾನವಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್: ವಂಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1930 ಅಥವಾ 112 ಕರೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಂಚಕರು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 359 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 191 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನ ವಂಚನೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
|ವಂಚನೆಗಳು
|ಪ್ರಕರಣಗಳು
|ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆ
|903
|ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ
|656
|ಒಟಿಪಿ
|39
|ಪಾರ್ಟ್ಟೈಂ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ
|385
|ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
|23
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ತಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
- ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿ ಹಾಗೂ ರಿಕವರಿ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ಅಪರಿಚಿತ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೇಡಿ.
- ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
- ನಕಲಿ ಆಫರ್ಗಳು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
- ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
- ನಕಲಿ ಆಫರ್ಗಳು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
- ನಕಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳು, ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಗೆಲುವಿನ ಆಮಿಷಗಳು ವಂಚನೆಯ ಬಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
- ಅಪರಿಚಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಪಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಅಪರಿಚಿತ E-KYC ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಸೈಬರ್ ಚೋರರು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ 112 ಅಥವಾ 1930 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಬಿಯ ಡಿಸಿಪಿ ರಾಜಾ ಇಮಾಮ್ ಖಾಸೀಂ ಆಶಾಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣ
|ವಂಚನೆಯಾದ ಮೊತ್ತ
|2024
|17,890
|18,41,73,30,549
|2025
|10,703
|17,56,64,62,659
|2026 (ಜುಲೈ)
|4,712
|558,01,99,632
ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿ
|ವರ್ಷ
|ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣ
|ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
|2024
|257,76,36,389
|1,83,65,39,621
|2025
|158,50,99,895
|76,67,47,278
|2026 (ಜುಲೈ)
|359,296,378
|191,04,825
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