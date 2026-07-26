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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ 2.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1,119 ಮೊಬೈಲ್ CEIR ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ

ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 2.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1,119 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU POLICE SEIZE MOBILES MOBILE THEFT CASES ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ CEIR PORTAL
ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ1,119 ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 4:11 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು:‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (CEIR) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 1,119 ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 2.70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 1,119 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ: ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ - 187, ಮಾರತ್​ಹಳ್ಳಿ - 145, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ - 140, ಮಹದೇವಪುರ - 142, ವರ್ತೂರು - 120, ಕಾಡುಗೋಡಿ - 110, ಹೆಚ್ಎಎಲ್ - 110, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು -103, ಅವಲಹಳ್ಳಿ - 70 ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 02 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ‌.

Bengaluru Police seize mobiles mobile theft cases ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ CEIR Portal
ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಹತ್ವ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ (CEIR) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ (ceir.gov.in)ಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ (IMEI) ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋದ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಂಬರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ವಾಪಸ್ ಕೈಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಪುನಃ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಫೋನ್‌ಗಳ ವಾರಸುದಾರರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CEIR ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ: ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ CEIR ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು‌ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ‌ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಹುಡುಕಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ‌‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
POLICE SEIZE MOBILES
MOBILE THEFT CASES
ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ
CEIR PORTAL

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