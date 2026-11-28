ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೆರವಿನಿಂದ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು ಸೇರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೆರನಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 7:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಗೂಗಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ, ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ರಸ್ತೆ, ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ಯಶವಂತಪುರ, ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಿಲ್ಲರ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಎಸ್ಐ ಯಶವಂತ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದುಗುಡವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆ ಏರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಾಲಕಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಏರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಾಲಕಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಶಾಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದೆ ಅನಾಥ ಭಾವದಂತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿ ಕಂಡೊಡನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಾಲಕಿಯು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಕ್ಷಣ ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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