ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಬ್, ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಸೂಚನೆಗಳೇನು
ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಬ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 1:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಬ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಬ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯದ ಅನುಸರಣೆ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪಬ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1:00 AM ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸಮಯ) ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಡಿ: ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾಲಕರನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ: ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು.
ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ರಮಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ/ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು.
ಶಬ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಡೆಸಿಬಲ್ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ (< 50 DB). ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ; ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಡಿ.
ಪೊಲೀಸ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಕೋರಿದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
10. ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಜನದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಸರಣೆ: ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗ್ನಿ ನಂದಕಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ/ಮೊದಲನೇ ಸಹಾಯದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರಬೇಕು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಐಡಿ/ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರಬೇಕು.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ. ಅತಿಥಿಗಳ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪ್ರಚಾರ ತಡೆಯಿರಿ: ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪರವಾನಗಿರಿಯಿಲ್ಲದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಕೂಡದು.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಷೇಧ: ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪರವಾನಗಿಯಿಲ್ಲದ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳ ನಿಷೇಧ: ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು (ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ).
ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು: ಜನರೇಟರ್ಗಳು/ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಆವರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸರದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ, ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಸಂಗೀತ/ಡಿಜೆ ನಡವಳಿಕೆ: ಡಿಜೆಗಳು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು.
ಗ್ಲಾಸ್ವೇರ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ಲಾಸ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಗಳು/ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ/ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ): ನೀವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.
ಮದ್ಯದ ದಾಸ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ದಾಳಿ/ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮದ್ಯದ ದಾಸ್ತಿಯ ನವೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು: ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
ಅರಿವು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು: ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ.
ಹಂತ-ಹಂತದ ನಿರ್ಗಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅತಿಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ: ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ, ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರು ಸಹಾಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಯಮ: ಬಾರ್ ಟೆಂಡರ್ಗಳು, ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಾರದು.
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿ: ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
