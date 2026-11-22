ವೈ.ಎಸ್.ಶರ್ಮಿಳಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
Y S Sharmila In Bengaluru: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈ.ಎಸ್.ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದರು.
Published : November 22, 2026 at 9:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈ.ಎಸ್.ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಡುವೆ, ಭಾನುವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್.ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈ.ಎಸ್.ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದವು. ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಯತ್ತ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ವಿಜಯಮ್ಮ, ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವೈ.ಎಸ್.ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಕೆಲಕಾಲ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಗರದ 'ದಿ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್' ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭೀಮಿಸೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮೂಲಕ ಜಗನ್ ಅವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡೆಯವರು ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಹಂಚಿಕೆ: ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ 'ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ'ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಜಗನ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಗನ್, "ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, "ವೈ.ಎಸ್.ಭಾರತಿ (ಜಗನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ) ಅವರ ತಾಯಿ ಇ.ಸಿ.ಸುಗುಣಮ್ಮ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 1, 2007ರಂದು ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2027 ರವರೆಗೆ) ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2026ರಂದು, ಸುಗುಣಮ್ಮ ಅವರು ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದ (gift deed) ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು, ಈಗ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆವರಣದೊಳಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರ ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.
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