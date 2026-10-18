ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಸಜಾ ಬಂಧಿ ಅರೆಸ್ಟ್: ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..!
2018ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿಯನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 18, 2026 at 9:28 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಜೈಲಿಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿಯನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾವಗಡ ಮೂಲದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ (56) ಬಂಧಿತ. 2018ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕೊಂದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ, ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ರಮಾ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜೀವವಾಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2018ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ, ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶೋಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಪರಾಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ: ಅಲ್ಲದೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ನವೀನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನಾರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ (ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೀತಿ) ಅಪರಾಧಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಅಪರಾಧಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪರಾಧಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರತರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂಧನ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಸಿಪಿ ಸತೀಶ್, ಪಿಐ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾತ್ಮೀದಾರರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ಧನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧಿ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಪರಾಧಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೂ ಆತ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸಿಪಿ ಸತೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜನಾರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿ.ಸಿ. ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು