ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವ 9 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನ; ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್
ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿನ್ನ ಕದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅರೋಪಿಗಳಿಂದ 89 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 7:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 9 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ್ತಪೇಟೆಯ ಮೆಹ್ತಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಲೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಖ ಮೀರಾಜವುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಗೊಲಮ್ ನಬಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಲಿ, ರಮಜಾನ್ ಮಿದ್ಯಾ, ಎಸ್.ಕೆ. ಮಹಬೂಬ್ ರೆಹಮಾನ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಲಲನ್ ಅಲಿ, ಆಸಿಕ್ ಅಲಿ, ಅಫೀಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಭೌನಿಯಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 89 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 618 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರುದಾರ ಸಂದೀಪ್ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೆಹ್ತಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 29 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರಾಗಿದ್ದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಮೇ 12ರಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಚಿನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ದರು: ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಮಾಡಿ ಹೊರಬಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎರಡು- ಮೂರು ಕವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಸಹಚರರು ಚಿನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 9 ಮಂದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ರೈಲು ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಬಳ ಕೊಡದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಕದ್ದರಾ? ಆರೋಪಿಗಳು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ವೆಸ್ಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಕಳ್ಳತನ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದೆವು ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೇತನ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದು ತಡವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹತಿಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.
