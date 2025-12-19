ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ ₹4.83 ಕೋಟಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಪಾಲು; ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿರಳ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಂಚನಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಜನರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 19, 2025 at 3:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 4.83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2025ರ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,543.41 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ವಂಚಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಂಹಪಾಲು (ಅಂದಾಜು 75.69%) ಹೊಂದಿದೆ.
ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿರಳ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (2025ರ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ) ಒಟ್ಟು 9,326 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 716 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೂ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ 7.68ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ 1.81ರಷ್ಟಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಾಪ್ 5)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ: ನಷ್ಟ - ₹1,543.41 ಕೋಟಿ, ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ - ಶೇ.7.68
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ: ನಷ್ಟ- ₹49.85 ಕೋಟಿ, ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ - ಶೇ.6.77
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ: ನಷ್ಟ - ₹33.78 ಕೋಟಿ, ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ - ಶೇ. 8.06
ಮೈಸೂರು ನಗರ: ನಷ್ಟ - ₹33.17 ಕೋಟಿ, ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ - ಶೇ.1.81
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ: ನಷ್ಟ - ₹28.13 ಕೋಟಿ, ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ - ಶೇ. 6.81
ವಂಚಕರು ಬಲೆ ಬೀಸುವ ತಂತ್ರಗಳು (Modus Operandi)
ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿರುವ (ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ) ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತಿತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇತರೆಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೋಗದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಂಚಕರು, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾತು ನಂಬಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಇದಲ್ಲದೇ ನಕಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳು: ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖಾ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸ್ವರೂಪವೂ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗದಿರಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು
• ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಿರಿ.
• ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, 2 - ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಇರಿಸಿ.
• ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್/ಆ್ಯಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.
• ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿರಿ.
• ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
• ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
• ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
• ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.
• ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1930)ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ - 2.73 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು