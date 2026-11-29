ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ: ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 'ಫೋನ್-ಇನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬೀದಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಫೋನ್-ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 6:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಎನ್ಸಿಸಿಸಿ)ಯು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮನೆ-ಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ವಾರು ಮೈಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ಫೋನ್-ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ (SWM) ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೈಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ತಂಡಗಳು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು (BWGs) ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್-ಇನ್: ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಫೋನ್-ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಡಿಜಿಎಂ) ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳ ಸಮಯ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೈಕ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಮನೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಮಿನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು (MTS), ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಯೋಜನೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬೀದಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9480685705 ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 080-22975936 ಮತ್ತು 080-23636671 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಫೋನ್-ಇನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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