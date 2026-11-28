ಬೆಂಗಳೂರು: ಎನ್ಸಿಬಿಯಿಂದ ₹117 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 58 ಕೆಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ನಾಶ
Drugs Destroyed: ಎನ್ಸಿಬಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಘಟಕವು ₹117 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 58.8365 ಕೆಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಹಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 7:27 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ಸಿಬಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಘಟಕವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹117 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 58.8365 ಕೆ.ಜಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಹಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಾದಕವಸ್ತುವನ್ನು, ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಎನ್ಸಿಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಎಂ. ಸನಪ್ (ಐಆರ್ಎಸ್) ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎನ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ಘೋರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ-2ರ ಡಿಸಿಪಿ ರಾಜಾ ಇಮಾಮ್ ಕಾಸಿಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
300 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾಶ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಘಟಕವು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 300 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 2,086 ಕೆ.ಜಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಬಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1933 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ 59.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ನಾಶ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ 59.84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದಿದ್ದ, ಸೇವನೆಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ 19,747 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಎಲ್) ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಶರಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 2,092 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ 60 ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ 19,747 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 59,84,305 ರೂ. ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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