ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ‌ ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಟೋಲ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು - ನಿಡಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದ ಕಣಿಮಿಣಿಕಿ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Bangalore-Mysore Highway Toll
ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ‌ ಟೋಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಮನಗರ: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಟೋಲ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು - ನಿಡಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದ ಕಣಿಮಿಣಿಕಿ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ 5 ರೂ.ನಿಂದ 35 ರೂ. ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ದರದ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ: ಹೊಸ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರುಗಳ ಟೋಲ್ 180 ರೂ.ನಿಂದ 185ರೂ.ಗೆ, ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ದರ 285 ರೂ.ನಿಂದ 295 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ 600 ರೂ.ನಿಂದ 620 ರೂ., ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 655 ರೂ.ನಿಂದ 675 ರೂ.ವರೆಗೆ, ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 940 ರೂ.ನಿಂದ 970 ರೂ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 1,145 ರೂ.ನಿಂದ 1,180 ರೂ.ಗೆ ಟೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಟೋಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳ: ಟೋಲ್​ ಹಣ ಕಟ್ಟದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಾನೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕ!

TAGGED:

RAMANAGARA
BENGALURU MYSURU HIGHWAY
ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ‌
TOLL HIKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.