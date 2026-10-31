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ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ನ.1 ರಂದು ಚಾಲನೆ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು - ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

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ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (Special Arrangements)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2026 at 7:27 AM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2026ರಂದು (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06503) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಏಕಮುಖ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 16 ಬೋಗಿಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೇಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೈಲು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್‌ಎಂವಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ರೈಲಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗುಂತಕಲ್, ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಸೋಲಾಪುರ, ಪುಣೆ, ಲೋನಾವಾಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

Bengaluru mumbai Vande Bharat Vande Bharat Sleeper Train ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು
ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (Special Arrangements)

ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ನಿಯಮಿತ ಸಂಚಾರ: ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಬಳಿಕ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27652/27651 ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27652 - ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರದ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್‌ಎಂವಿಟಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:45ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:55ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ರೈಲು ಅನಂತಪುರ (22:28/22:30), ಗುಂತಕಲ್ (23:20/23:25), ರಾಯಚೂರು (01:03/01:05), ಯಾದಗಿರಿ (01:43/01:45), ಕಲಬುರಗಿ (03:08/03:10), ಸೋಲಾಪುರ (04:20/04:25), ಪುಣೆ (08:00/08:05) ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ (10:42/10:44) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27651 - ಮುಂಬೈ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನವೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರದ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್‌ಎಂಟಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:10ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್‌ಎಂವಿಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ (20:48/20:50), ಪುಣೆ (23:40/23:45), ಸೋಲಾಪುರ (03:00/03:05), ಕಲಬುರಗಿ (04:13/04:15), ಯಾದಗಿರಿ (05:08/05:10), ರಾಯಚೂರು (06:03/06:05), ಗುಂತಕಲ್ (07:30/07:35) ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರ (08:38/08:40) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರಲಿದೆ.

16 ಬೋಗಿಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು: ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 16 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ (MC), 4 ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾರ್ (TC), 2 ನಾನ್-ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾರ್ (NDTC) ಹಾಗೂ 2 ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾರ್ (DTC) ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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BENGALURU MUMBAI VANDE BHARAT
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ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು

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