ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ನ.1 ರಂದು ಚಾಲನೆ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು - ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 7:27 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2026ರಂದು (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06503) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಏಕಮುಖ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 16 ಬೋಗಿಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೇಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೈಲು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ರೈಲಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗುಂತಕಲ್, ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಸೋಲಾಪುರ, ಪುಣೆ, ಲೋನಾವಾಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ನಿಯಮಿತ ಸಂಚಾರ: ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಬಳಿಕ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27652/27651 ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27652 - ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರದ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:45ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:55ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ರೈಲು ಅನಂತಪುರ (22:28/22:30), ಗುಂತಕಲ್ (23:20/23:25), ರಾಯಚೂರು (01:03/01:05), ಯಾದಗಿರಿ (01:43/01:45), ಕಲಬುರಗಿ (03:08/03:10), ಸೋಲಾಪುರ (04:20/04:25), ಪುಣೆ (08:00/08:05) ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ (10:42/10:44) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27651 - ಮುಂಬೈ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಾರದ ಆರು ದಿನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:10ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ (20:48/20:50), ಪುಣೆ (23:40/23:45), ಸೋಲಾಪುರ (03:00/03:05), ಕಲಬುರಗಿ (04:13/04:15), ಯಾದಗಿರಿ (05:08/05:10), ರಾಯಚೂರು (06:03/06:05), ಗುಂತಕಲ್ (07:30/07:35) ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರ (08:38/08:40) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರಲಿದೆ.
16 ಬೋಗಿಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು: ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 16 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ (MC), 4 ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾರ್ (TC), 2 ನಾನ್-ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾರ್ (NDTC) ಹಾಗೂ 2 ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾರ್ (DTC) ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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